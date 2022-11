Sergio Rojas desclasificó actitud de ejecutivo de TV+ por llegada de “Me Late” a “Mucho Gusto”: “Llamó por teléfono a Mega”

El matinal de Mega “Mucho Gusto”, estrenó una nueva sección en pantalla, la que lleva por nombre “Mega Late”, donde los expanelistas del extinto programa de TV+ “Me Late”, comentan diversas noticias relacionadas al espectáculo.

Sin embargo, no todo habría sido miel sobre hojuelas, ya que según reveló el periodista Sergio Rojas en su espacio en redes sociales llamado “Que te lo Digo”, en el que se encontraba junto a su colega Luis Sandoval, Rojas acusó al ejecutivo de su ex casa televisiva Gonzalo Cordero, de intentar sabotear su participación en el espacio.

“El día viernes, cuando fuimos a "Mucho Gusto", Gonzalo Cordero, el ejecutivo que le puso fin a nuestro programa en TV+, llama por teléfono a Mega diciendo que están en un problema legal y que no pueden utilizar el nombre Me Late”, reveló.

Bajo este contexto, Rojas aseguró que es Daniel Fuenzalida el dueño de dicho nombre, ya que el había registrado la marca, la que tiene debidamente inscrita. “Él le hace saber esto a Mega. Pero, finalmente, para no entrar en una discusión, se opta por el nombre ‘Mega Late’”, añadió.

“Lo que me llama la atención es la actitud de Gonzalo Cordero… ¿Cuál es la idea de llamar por teléfono a un canal al que nosotros estamos yendo?, ¿cuál es la idea de cortarnos las alas para trabajar?”, cuestionó Sergio Rojas, añadiendo que “entiendo que no quisiera trabajar con Daniel ni con su productora, pero por qué habría de truncar que nosotros fuéramos a otro canal. Es como El perro del hortelano: no come ni deja comer”.

“Tratar de cortarle el trabajo a alguien o a un grupo de personas, habla de un ser humano muy oscuro”, concluyó el periodista en una nueva versión de “Que te lo Digo”.

PURANOTICIA