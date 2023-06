Sergio Freire reveló que fue víctima de estafa en su gira por Europa: “Nunca debí haber confiado”

El comediante nacional Sergio Freire, reveló los complejos motivos que lo llevaron a suspender su gira por Europa llamada “Chileno de exportación”.

En una conversación junto a su colega Fabrizio Copano en su programa “Escápate de tu casa”, el exintegrante del “Club de la Comedia” confesó que había sido víctima de una estafa.

“Mi gira a Europa no funcionó. Eran 12 fechas en 10 países y resulta que cuando llegamos a España nos dimos cuenta que la agencia que nos contrató era chanta y nos dimos cuenta allá”, comenzó relatando el triunfador del Festival de Viña del Mar, añadiendo detalles de lo que vivió, desclasificado que el hombre que lo contactó “no llegó al aeropuerto. Nos preguntábamos cómo no llega, cómo no viene. Y nos dijeron que tenía problemas con la visa, viviendo allá”.

“Nunca debí haber confiado, pero igual el loco siempre estuvo en contacto. Fueron dos meses de trabajo de preparación. Donde él nos iba diciendo ‘va todo bien’. Había lugares donde estábamos listos para hacer segunda función. Pero después, cuando llegamos allá y cachamos la onda…”, agregó en su relato.

Continuando con la historia, Freire indicó que aquel sujeto “se había encargado de tener todas las salas arrendadas, pero cuando llegamos y cachamos que había algo raro, llamamos y las salas no estaban pagadas. En el fondo, todo lo que nos decía era falso. Nunca fue”.

“Lo único que quería yo, era llegar a Chile, abrazar al tío Emilio, y decirle: ‘¿Por qué no me avisaste viejo e’ mierda (sic)? Anda a buscarlo’”, añadió entre risas.

“Tuve que cancelar porque así las ticketeras le devolvía la plata a la gente. Porque si empezaba a hacer los shows… él estaba a cargo de las ticketeras, entonces él recibiría todo”, explicó Sergio, aclarando que “lo que perdí fue la parte del viaje con el equipo”.

PURANOTICIA