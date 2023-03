"Sentí un gran alivio": La reflexión de Lisandra Silva tras transformarse en la tercera eliminada de «Aquí se baila»

Un nuevo capítulo de eliminación se vivió en «Aquí se baila» de Canal 13, en donde Lisandra Silva y Claudio Moreno pasaron al duelo final.

Fueron ocho las parejas que se enfrentaron para escoger al tercer eliminado del programa, donde los antes mencionados obtuvieron las evaluaciones más bajas del jurado.

La cubana subió al escenario junto a Gianfranco Polidori, con quien bailó la canción «Yo quería», de Christian Castro.

“¿Quién no ha sido rechazado en la vida y no ha estado con alguien que le gusta, pero no lo ama? Creo que siempre nos ha pasado en la vida”, dijo tras la presentación.

La evaluación del jurado fue la siguiente: Karen Connolly le puso nota 6, Neilas Katinas un 5 y la evaluación secreta de Aníbal Pachano fue un 4.

Luego vino el turno de Claudio Moreno y Laurita Vásquez, quienes bailaron «En carne viva», de Raphael.

La presentación de la pareja obtuvo nota 7 de Connoly, un 5 de Katinas y otro 7 de parte de Pachano.

Como Lisandra Silva y Claudio Moreno obtuvieron los promedios más bajos, se midieron en 45 segundos de estilo libre.

Tras la deliberación, el jurado de manera unánime decidió que la nueva eliminada del espacio fuera la influencer cubana.

Luego de la decisión, la exchica reality dijo: "Agradezco muchísimo esta oportunidad. Fue hermoso, los chicos fueron una familia para mí”.

“Sentí un gran alivio. Estaba bailando con una lesión en el dedo de la mano derecha que me estaba debilitando, me sentí sobreexigida, y extrañar a mis pollos me estaba pasando la cuenta“, añadió.

Finlamente, indicó que “fue el momento perfecto para salir de la competencia”, no descartando volver más adelante al estelar de Canal 13.

