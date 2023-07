Sebastián Ramírez de “Gran Hermano” entregó detalles de su paso por la cárcel

Un infartante episodio de “Gran Hermano” emitió la noche de este jueves Chilevisión, la que estuvo marcada por el ingreso de un nuevo participante al reality.

Lo anterior, ya que hasta la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, llegó Sebastián Ramírez, recordado ex participante de diversos programas del mismo formato.

Como es conocido, Ramírez llegó hasta el encierro con buen ánimo, con ganas de compartir con todos los integrantes de la casona, donde abordó diversos aspectos de su vida personal.

Bajo este contexto, el exparticipante de “Resistiré” reveló inéditos detalles de su paso por la cárcel, hasta donde llegó al ser detenido por conducir en estado de ebriedad.

“Yo caí preso, estuve 61 días en la ‘Peni’”, desclasificó en una conversación junto a Constanza Capelli, a quien conocía desde antes de “Gran Hermano”.

“No me pitié nada, pero yo no era para estar en cana. Solo que fui por un supuesto amigo y no presentaba los papeles el maricón, y me martillaron”, añadió Ramírez en su relato.

“El hue… no presentó los papeles (…) Antes de entrar me mandé en manso reality, fue hace poco, el año pasado”, detalló, agregando para concluir que su estadía en aquel lugar fue “brígido, menos mal habían hue… buena onda (...) Peleé dos veces pero puta no es nada con lo que me podría haber pasado”.

