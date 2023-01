“Se me vino el mundo encima”: Paulina Nin se emocionó al recordar trágica muerte de Cosita

La noche de este lunes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibió como invitada a la comunicadora Paulina Nin, quien repasó su extensa carrera en la televisión.

Bajo este contexto, la animadora recordó un trágico momento en su vida: la sensible muerte de Cosita, mascota que la acompañó por varios años, siendo incluso parte del matinal “La Mañana del 13”.

Durante la dinámica del espacio ‘¿Con quién te quedas?’, le hicieron escoger entre la actriz Solange Lackington y su fallecido can, a lo que Paulina no dudo un segundo y respondió: “Les digo altiro que con Cosita”.

“Fue mi gran amiga, una perrita que, si yo la hubiera entrenado para que hiciera las gracias que hacía en televisión, no hubiera resultado. Y vino a este mundo lo que tenía que estar”, agregó sobre su perrita.

Fue en ese momento, que la panelista del espacio, la actriz Katty Kowaleczko agregó que “todos nos acordamos de Cosita a pesar del tiempo que ha pasado, ¿cuánto tiempo estuviste con ella?, compartiendo en el set, además”.

“Cinco años, y en el set, tres o cuatro. El accidente fue cuando yo ya estaba haciendo “Arriba el ánimo”, no "La mañana del 13", y ella no entendía que no tenía que venir conmigo al canal”, explicó la comunicadora, recordando aquel fatídico día cuando Cosita perdió la vida. “Yo estaba arriba del auto. Como tenía animales, tenía una tremenda camioneta y estaba hablando con la nana, me acuerdo. La entrada de la casa estaba como a dos metros y medio del estacionamiento”, desclasificó, añadiendo que “ella saltó mal, se cayó y se pegó contra la rueda de la camioneta, que el veterinario me dijo que era como azotarse contra una muralla. Lloró y se sentó al lado de la nana. Yo me bajé, la toqué, le revisé las patitas, no tenía anda, pero la dejé en el veterinario”.

Posteriormente, Nin debió dirigirse a su trabajo. “Olvídate cómo hice ese programa, no sabía ni dónde estaba parada, porque tenía la cabeza con ella”, expuso.

Ante esto, al finalizar el espacio se dirigió inmediatamente hasta el veterinario, quien “me dice ‘la tengo que operar’. Con la radiografía vieron que se había trizado una costilla, y eso le perforó el pulmón”.

“Yo tomo a la Cosa, le dijo ‘mi niña, cosita preciosa’, la perra hizo así (exhala) y se murió. Me esperó. Cuando se murió se me vino el mundo encima, gritaba, le digo al veterinario ‘no me la toques’”, agregó en su relato, evidentemente emocionada.

Luego del fatídico desenlace, Paulina llevó a Cosita hasta su casa, buscando un lugar que la incinerara. “Recurrí al SAG y la puse yo en la lata dentro del horno y me quedé las tres horas hasta que me la entregaron. Lloré todo el rato”.

“Todavía la tengo conmigo en una cajita de madera con una placa en forma de huesito que dice Cosita, el año que nació y el año que partió”, concluyó.

PURANOTICIA