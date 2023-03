"Salí arrancando, llorando": Marilyn Pérez entregará inéditos detalles de su salida de Canal 13

En el primer capítulo de la novena temporada de «La Divina Comida» de Chilevisión, Marilyn Pérez abordará su salida de Canal 13 en diciembre de 2022.

En el espacio donde compartíra con Luis Gnecco, Marcos Llunas y Javiera Mena, la periodista declaró que “a mí me cayó como un balde de agua fría, porque, imagínense, son 11 años”, explicó.

“Llega una jefatura nueva y me empezó a relegar, yo no me iba a quedar ahí, tenía que demostrarle a ella que podía hacer otras cosas", agregó, según consigna Página 7.

La profesional reveló que incluso le envió un correo, pero que no recibió respuestas, algo que le pareció “sospechoso”.

“Fui a hablar con ella y le dije ‘pucha, sabes que yo necesito un feedback, ¿qué quieres tú?, yo lo busco, yo lo hago’. (Y me dice) ‘no, queremos esto’, empecé a buscar eso y eso tampoco ella me lo aceptaba“, continuó.

“Un día nos citan a una reunión, (y dice) ‘el canal me pide que te despida, porque tu cargo prescindió’. ”¿Cómo que prescindió?, si prescinde el mío, prescinde el de estos dos, porque hacen lo mismo que yo y no me dijeron nada. Querían que yo firmara y no firmé“, relató.

En ese contexto, Pérez declaró que “me levanté y me fui, porque quería salir arrancando, nunca me habían echado de ninguna parte, estaba en shock“.

“Salí arrancando, llorando y nunca supe las verdaderas razones. Pero yo del 13 estoy agradecida, el 13 fue mi escuela, donde crecí junto a CHV, las mejores dos escuelas que he tenido en la vida”, manifestó.

Por último, la comunicadora lamentó “la forma en que me fui, quizás no me la merecía, pero, ¿saben lo que me da rabia de la tele? Que el amiguismo esté por sobre el buen trabajo“.

(Imagen: LUN)

PURANOTICIA