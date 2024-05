Saavedra y Zabaleta hablan por primera vez de fatal incidente en Etiopía: "Una experiencia que lo cambia todo"

Agregó que "no lo he canalizado por algo malo, yo estaba muy preocupado y asustado, más que de todo lo que estaba pasando, sobre qué iba a ocasionar en mí, cómo me iba a despertar al otro día".

A su vez, el exanimador del Festival de Viña señaló "son sentimientos encontrados, porque sabes que hoy día están despidiendo a Toni en España, sus amigos, su viuda y tanta gente que lo quería mucho". El comunicador cerró diciendo: "Como dijo su viuda Irene en el discurso (durante el funeral), no solamente lo llora África, lo llora España y también lo está llorando Chile". PURANOTICIA