Rubén y Skarleth escogieron a querida participante para integrar la Placa de Eliminación en “Gran Hermano”

La noche de este jueves, se vivió un emocionante capítulo de “Gran Hermano”, donde los líderes de la semana debían escoger a un quinto participante en integrarse a la Placa de Eliminación.

Lo anterior, ya que las reglas cambiaron debido a que en esta ocasión son dos los líderes de la semana, por lo que en vez de salvar a un integrante de la temida instancia, debían decidir entre Hans, Francisca, Jennifer, Trinidad, Jorge, Viviana y Lucas para acompañar a Bambino, Alessia, Francisco y Constanza.

Ante esto, Rubén y Skarleth debieron tomar la compleja decisión, en la que comenzó hablando la joven de 18 años. “La persona que mando a placa, la mando porque es insensible con los sentimientos de los demás. Siento que uno no puede entregarle la confianza o contarle cosas porque puede jugar en tu contra o hacerte daño. Eso más que nada”, comenzó relatando, para luego añadir que la persona que escogieron “creo que no le importa lo que te pueda pasar, o cuánto sufriste por algo del pasado. Le gusta el show, la fama y que hablen de ella, bien o mal. Eso lo encuentro patético de una persona. Deberíamos llevarnos bien y no armar un personaje o una estrategia en sí. Deberíamos ser personas reales y de corazón”.

En ese momento, Rubén aseguró que para él la elección fue compleja, debido a que “no tengo problemas con nadie, pero sí, he visto cosas, y algo negativo que he visto (de esta persona) es contradecirse y no aceptar las críticas”, momento en que en conjunto anunciaron que su nominada era Jennifer “Pincoya”.

“Le mando un saludo a mi familia y la gente que me apoya en redes sociales. Un beso de esta chilota que desde el día uno que llegó a esta casa siempre ha sido real”, expuso la participante oriunda de Chiloé, quien se convirtió en la quinta integrante de la Placa de Eliminación.

PURANOTICIA