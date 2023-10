Rubén de “Gran Hermano” reaparece en redes sociales evidenciando radical cambio físico

Luego de su abrupta salida de “Gran Hermano”, donde fue expulsado luego que Scarlette Gálvez lo acusara de tocarla sin su consentimiento, Rubén Gutiérrez reapareció en redes sociales.

Si bien el exparticipante del reality de Chilevisión ya había expresado su pesar por su inesperada salida del encierro, ahora mostró su nueva imagen.

“Han sido 3 semanas muy difíciles para mí y mi familia. Las graves acusaciones que se hicieron en mi contra, no solo me afectaron a mí, sino que también a mi familia y cercanos. Por eso sólo quiero reafirmar mi inocencia”, fueron parte de sus palabras el pasado 28 de septiembre, donde añadió que “actualmente, estoy devastado emocionalmente y mi salud mental se ha visto fuertemente afectada. Por lo mismo me encuentro con el apoyo de profesionales de la salud de manera permanente, con controles regulares a fin de estabilizarme anímica y psicológicamente”.

“Estoy absolutamente destruido, mi imagen y dignidad se ha visto arruinada de manera irremediable estas últimas semanas, y me hace sentir terrible lo mal que se ha hablado de mí, y las mentiras que han querido instalar durante todo este tiempo”, fueron sus palabras compartidas en su cuenta personal de Instagram en aquella ocasión.

Ahora, Rubén reapareció pero esta vez en TikTok, donde compartió una fotografía acompañado de su padre, evidenciando un cambio en su apariencia física desde la última vez en “Gran Hermano”.

PURANOTICIA