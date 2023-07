Rosalía alza la voz por su ruptura con Rauw Alejandro: “Este momento no es fácil”

La cantante española Rosalía, se encuentra en el centro de la polémica, luego de que se confirmara el término de su relación con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

Debido al quiebre, una ola de rumores apuntaban a una posible infidelidad del reggaetonero, los cuales fueron desmentidos por él mismo en un comunicado.

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, expuso el intérprete de “Te Felicito”, añadiendo que “han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Ahora, fue la propia intérprete de “Motomami” quien salió a referirse a la ruptura entre ambos, quien también desmintió la información sobre una posible infidelidad.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, expuso Rosalía en el formato historias de su cuenta personal de Instagram, confirmando así el quiebre entre la pareja, tras casi tres años de relación.

