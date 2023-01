Rodrigo Díaz y el polémico video donde llama “Despechá” a Angélica Castro: “Se me caía la cara de vergüenza”

La noche de este lunes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibió como invitado al bailarín nacional Rodrigo Díaz, con quien mantuvo una íntima conversación.

Bajo este contexto, el ex “Rojo” se refirió a la polémica que protagonizó recientemente en la Zumbatón, cuando sin notarlo llamó “despechada” a Angélica Castro.

Lo anterior, sucedió a solo días que del quiebre que tuvo la comunicadora con Cristián de la Fuente luego de años de matrimonio, situación que se originó después de que se diera a conocer un video donde el actor besaba a otra mujer en México.

“Aquí lo pasé mal, porque eso es un challenge que hicimos en su casa con la Laura (hija de Angélica). Era un challenge que todos lo hacen y cuando lo bailé, ella me dijo '¡Qué entretenido!' y quisimos despedir el evento de esa forma”, comenzó explicando Díaz.

Recordemos que todo se originó cuando en el evento, Rodrigo expresó: “¡Y nos despedimos con la “Despechá” Angélica Castro!”, esto debido a que sonaba de fondo la canción de ese nombre de la cantante española Rosalía.

“En mi cabeza jamás estaba la cochiná de unir una cosa con otra, menos en un minuto donde una persona a quien quiero mucho, no lo está pasando bien”, aseguró el bailarín, añadiendo que “jamás haría algo, primero, en contra de una mujer, y menos en contra de una amiga”.

Posterior al percance, Rodrigo reveló que se comunicó con Angélica, a quien “le dije que se me caía la cara de vergüenza de tener que escribirle, que jamás fue con una mala intención”.

“Ni siquiera yo me di cuenta, ni ella tampoco. Ella me respondió que si hubiese sido de otra persona, probablemente habría dudado, pero viniendo de mí, ella sabía perfectamente que no era mi intención”, concluyó.

PURANOTICIA