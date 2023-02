Rocío Marengo confirma su llegada a la nueva temporada de “Aquí se Baila”: “El baile saca lo mejor de mí”

Canal 13 se encuentra preparando todos los detalles del regreso de “Aquí se Baila”, estelar que volverá a la pantalla con una tercera temporada, la que nuevamente contará con la conducción de Sergio Lagos.

Ahora, una nueva participante se sumó a la lista de confirmados, la que hasta ahora cuenta con una lista de famosos compuesta por: Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Janis Pope, Kurt Carrera, Daniela Nicolás, Christell Rodríguez, Nicole “Luli” Moreno, Claudio Moreno, Geraldine Muñoz, Juanfra Matamala, Kike Faúndez y Paz Bascuñán.

Esta vez, la más reciente confirmada para el estelar de danza de Canal 13 que contará como jurado con Karen Connolly, Aníbal Pachano y Neilas Katinas, fue la argentina Rocío Marengo.

Fue la propia trasandina quien confirmó la noticia, anunciando su retorno a la televisión nacional. “Me río porque participé en muchos programas diferentes y la verdad es que soy una agradecida, porque en todos me fue muy bien y todos me dejaron mucho aprendizaje”, expresó Marengo en conversación con “HoyxHoy”.

“Cuando me llamaron dije por dentro ‘sí, amo, me encanta’. Me parece que estas oportunidades de programas de baile no hay que dejarlas pasar, porque sacan lo mejor de una. Siento que el baile saca lo mejor de mí”, añadió, asegurando que “no soy la mejor bailarina ni la mejor cocinera, pero bueno, muestro que soy una mina que quiere crecer, que quiere aprender, que estudia, que se prepara. Eso la gente también lo agradece y lo premia muchas veces”.

“Estoy súper motivada, quiero llegar ya para ponerme a ensayar”, concluyó la ex participante de “El Discípulo del Chef”, en conversación con el medio mencionado anteriormente.

