Roberto Cox deja abierta la puerta para sumarse como panelista estable de «Contigo en la mañana»

Roberto Cox se refirió a la opción de sumarse definitivamente a «Contigo en la mañana» de Chilevisión.

Cabe recordar que el pasado miércoles se unió de manera sorpresiva como panelista del matinal.

Respecto a su primera semana semana el espacio, el periodista declaró que "me invitaron a participar, tomar desayuno con Julio César y la Monse, y justo la continencia nos pilló porque fue el tiroteo en Calama".

"Ese día nos fue súper bien en rating, así que fui el otro día (jueves) y así se ha dado. Estamos probando”, dijo en diálogo con LUN.

Luego agregó que “el cuándo me voy depende de los temas que estemos hablando, porque algunos se alargan porque le interesan a la gente y me termino quedando”.

“Pero no hay nada puntual estipulado, solo fluye de manera natural. Y si yo tuviera que hacer algo, me puedo ir no más”, añadió.

El comunicador continuó diciendo que “me he sentido mejor de lo que imaginé”.

“Cuando te toca interactuar con gente que no has trabajado con anterioridad hay un período de adaptación y conocimiento para los ritmos, pausas, cuándo meterse a hablar. Eso ha fluido mucho mejor de lo que me esperaba”, explicó.

Sobre la posibilidad de seguir en «Contigo en la mañana», declaró que “en términos de validación con la audiencia el 2022 fue un súper buen año. Y ahora estar en el matinal abre una faceta nueva y eso es muy bueno, porque hay que ir reinventándose. Aunque todavía nadie sabe si me quedo, a mí me gustaría porque es una buena oportunidad”.

“Me encantan esos momentos. Cuando uno viene de prensa tiene un formato estructurado y para mi carrera es muy enriquecedor mostrarme en otra faceta y eso es lo que quiero”, enfatizó.

Por último, mencionó que “la gente quizás me conoce en un rol serio, pero a mí me gusta reírme, echar la talla y esos segmentos lúdicos permiten mostrarlo”.

