Richard Tandy, mítico tecladista de Electric Light Orchestra, falleció a los 76 años

Richard Tandy, tecladista de Electric Light Orchestra (ELO), falleció a los 76 años.

El músico es considerado como el gran responsable de dar forma al sonido futurista de la banda de rock británica durante la década de los '70.

Fue Jeff Lynne, líder de la agrupación, quien confirmó el deceso de su compañero.

"Era un músico y amigo extraordinario, y atesoraré toda la vida de recuerdos que tuvimos juntos", señaló el artista británico.

Expertos ingleses revelan que fue el sonido creado por Tandy lo que influenció a muchas de las bandas de la época, comenzando a dejar atrás el sonido de The Beatles.

Cabe recordar que ELO alcanzó fama mundial logrando editar 11 álbumes, entre los que destacan «A new world record», «Discovery» y «Out of the blue», llegando a vender más de 50 millones de discos en todo el planeta.

Richard Tandy se unió a la banda el año 1972, aunque tocando el bajo. Luego se convirtió en tecladista, permaneciendo hasta la disolución del grupo en 1986.

Finalmente, desde el Salón de la Fama del Rock & Roll, donde el nacido en Birmingham figura desde 2017, "Tandy fue crucial en la creación por parte de ELO de un ámbito donde el rock y la música clásica pudieran coexistir".

