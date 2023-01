René Puente reaparece en redes sociales y desmiente supuesto secuestro: “Es pura mentira”

La jornada de este lunes, el equipo de trabajo del influencer René Puente, más conocido como el “Loco René”, encendió las alarmas en redes sociales al denunciar que el hombre se encontraba desaparecido.

En un comunicado difundido en su cuenta personal de Instagram, aseguraban que tanto su familia como su equipo no sabían nada del paradero de Puente, causando la preocupación de su círculo íntimo, quienes señalaron que incluso se interpuso una denuncia por el delito de secuestro.

Ahora, fue el propio René quien salió a desmentir esta información, asegurando que nunca estuvo desaparecido. “Subieron una historia de que yo estoy secuestrado y es pura mentira”, expresó en una transmisión en vivo a través de su nuva cuenta de Instagram, donde detalló que “la otra página anda publicando we… y ya no es mía”.

“El Tío René no cambia, sigo siendo el mismo y a veces quiero también tener mis cosas, mi casa, mi auto y no me ayudan a tirar para arriba. Quiero a alguien que me apoye y camine conmigo. He tenido dos manager y para qué. Ahora estoy viendo más allá y necesito un buen manager. Nunca me han tenido secuestrado, que manager no venga a escribir huevadas”, concluyó en el registro la popular figura de internet, desmintiendo que se encuentre secuestrado.

