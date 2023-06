Renata Bravo y enfermedad autoinmune que padece: “Puede que te quedes ciega”

Hasta el estudio del “Buenos Días a Todos”, llegó la mañana de este martes la actriz nacional Renata Bravo, quien asistió como invitada al espacio conducido por Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, donde conversó sobre la compleja enfermedad de Hashimoto.

La intérprete fue diagnosticada con la enfermedad autoinmune hace ya varios años, la que afecta directamente la glándula tiroides, proceso que compartió en su visita al matinal de TVN.

“Empecé con los primeros síntomas, que era mucho cansancio, se me caía el pelo, sentía dolor de ojos. Eso fue lo que me empezó a llamar la atención. Se mantuvo como 3 días”, comenzó relatando, motivo por el que decidió acudir a un oftalmólogo. “Me dijo: ‘Esto es Hashimoto (…) Básicamente tu cuerpo te está atacando. Puede que no te pase nada, o que te quedes ciega’”, reveló Bravo que le explicó el profesional.

Si bien el diagnóstico no es reversible, Renata desclasificó en la íntima conversación que ha conseguido que los síntomas sean casi imperceptibles, realizando distintas terapias alternativas, además que se dedicó a estudiar mucho la enfermedad. “Yo cambié mi alimentación. Partí por ahí. Empecé a sacar todas las cosas que me inflamaban”, explicó, agregando que inició “con una dieta celiaca al principio. No comía nada de gluten (…) Hoy no soy tan estricta, pero trato de seleccionar lo que como, los horarios, etc”.

PURANOTICIA