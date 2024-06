Reconocida influencer y fisicoculturista muere a los 36 años: pareja revela las causas de su deceso

En una trágica noticia para la comunidad del fisicoculturismo y sus seguidores en redes sociales, Cintia Goldani, reconocida influencer y fisicoculturista de 36 años, falleció mientras se preparaba para una de las competencias más importantes de su carrera.

Gustavo César, ex pareja de la entrenadora, compartió a través de redes sociales las causas del lamentable deceso de Cintia. Según sus declaraciones, publicó que había sido un "choque séptico, sepsis pulmonar, neumonía bacteriana, fueron las causas de partida de mi amor a Dios, no una embolia no probada ninguna de las cosas bizarras que dicen por ahí".

César también dedicó un emotivo mensaje vía Instagram a Cintia: "Me enseñaste a amar de verdad, a amar con el alma, me demostraste el verdadero amor y ahora este sentimiento en mi corazón será infinito".

La comunidad del fisicoculturismo y sus seguidores en redes sociales lamentan profundamente la pérdida de Cintia Goldani, recordándola por su dedicación al deporte y su influencia en la vida de muchos quienes la seguían y la admiraban.

PURANOTICIA.