Raimundo y Bambino protagonizan tenso cara a cara en “Gran Hermano”: “No sé cuáles son tus intenciones”

En una nueva noche de repechaje en “Gran Hermano” tras la repentina renuncia de tres de sus participantes, Raimundo Cerda y Fernando “Bambino” Altamirano protagonizaron un inédito cara a cara.

Cabe recordar que, si bien ambos exjugadores del reality de Chilevisión no se conocían, ya que no alcanzaron a participar juntos al interior del encierro, Bambino es la ex pareja de Alessia Traverso, mientras que Rai antes de su salida había comenzado un incipiente romance con la cantante, por lo que esperaban que limaran algún tipo de aspereza.

“Mucho gusto, no te conocía. Te deseo lo mejor si te toca entrar, aclararte que lo mío que pasó con Alessia es una etapa cerrada, te deseo lo mejor con ella, y si te resulta bien y si no, bien también”, comenzó señalando Altamirano, quien añadió que “no olvidemos que esto es un juego, y si te toca ir, aprovecha tu oportunidad, creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad, y dale con todo”.

“Tampoco te conozco, por ahí he escuchado algunos comentarios, donde se han dado a conocer un poco tus valores como persona, pero realmente yo no te conozco a ti, por lo mismo, hay que darse el tiempo cada uno para conocerse”, agregó Rai por su lado.

En esta línea, Cerda aseveró que “si tú estás bien, y yo estoy bien, se va a mantener todo tranquilo adentro, y también había escuchado que querías dejar algunas cagadas por ahí… vender el anillo…”, asegurando que no sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de Bambino para querer entrar.

“No sé cuáles son tus reales intenciones, así que las podríamos conocer, vamos a ver ahí. Solo he escuchado de ti ciertas cosas que no han sido de mi agrado, pero por lo mismo, no te conozco como persona”, concluyó Rai, a lo que Altamirano cerró agregando que “yo le deseo lo mejor a todos adentro, solamente voy con una persona en la mira y no eres tú ni Alessia, es el Seba”.

