Raimundo Cerda se convirtió en el nuevo eliminado de “Gran Hermano”

La noche de este lunes, se vivió una nueva eliminación dentro de “Gran Hermano”, donde en esta ocasión un participante se despidió para siempre del reality de Chilevisión.

La temida “Placa de Eliminación” estaba compuesta por Scarlette Gálvez, Raimundo Cerda y Francisca Maira, donde fue esta última la primera en ser salvada por la votación popular.

“No me lo esperé, pero agradecer ya que hay mucha gente hermosa que me quiere. Le agradezco a mi familia y amigos”, agradeció la influencer.

Posteriormente, fue Diana Bolocco la encargada de comunicar la decisión del público en sus casas, revelando que el ingeniero agrónomo se convertía en el nuevo eliminando de “Gran Hermano” con un 63.88% de la votación popular, contra un 36.12% de los votos que obtuvo Scarlette, por lo que debía abandonar de forma inmediata la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina.

“Estoy bien. Fue un proceso largo, lo disfruté. Tuve unas semanas complicadas que quizás no supe como desenvolverme. Me quedo con la mejor experiencia”, se despidió Rai, asegurando que “son todos muy buenas personas. Me llevé unas sorpresas, pero no me voy con ningún rencor. Una brazo a mi familia”.

Al despedirse, el joven de 24 años no lo hizo de sus exmejores amigas Constanza y Jennifer, pero sorprendió al darle un beso a Alessia Traverso, con quien había comenzado un incipiente romance hace solo unos días.

PURANOTICIA