Rafael Araneda sufrió grave accidente en Miami: "Andaba con casco; si no, no la contamos"

El animador Rafael Araneda fue atropellado el pasado domingo 19 de febrero en Miami, mientras se encontraba realizando un recorrido en bicicleta.

De acuerdo a información entregada por su esposa Marcela Vacarezza, el ex animador del Festival de Viña del Mar fue atropellado por un vehículo, hecho a raíz del cual quedó en estado inconsciente, volviendo en sí más tarde.

"Cuando recuperó la conciencia me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado y me pasó a una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó", indicó su esposa.

Vacarezza comentó que Araneda se movilizaba en su bicicleta y "un tipo se pasó un disco Pare saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que voló".

"Gracias a Dios andaba con casco; si no, no la contamos", continuó Vacarezza, revelando que Araneda "está sin fracturas, pero con muchos hematomas".

"No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar con normalidad", concluyó Vacarezza.

