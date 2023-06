Problema de salud dejó fuera a Tati Fernández de “Aquí se Baila”

Un lamentable momento se vivió la noche de este martes en el estelar de Canal 13 “Aquí se Baila”, donde una de sus queridas participantes debió abandonar de forma anticipada la competencia por problemas de salud.

Lo anterior, ya que Tati Fernández y Diego Espinoza irrumpieron al finalizar la batalla final, donde el jurado decidió unánimemente eliminar a Jazz Torres, momento en el que se vivió un drástico giro, ya que Fernández reveló una inesperada noticia.

“En el último capítulo yo no estaba bien, estaba muy delicada de salud, y terminando la grabación me tuve que ir a urgencias, tengo un virus súper delicado y lamentablemente eso no me permite bailar ni seguir en competencia. De verdad yo no estaba bien, y me tengo que cuidar y a los demás también. En estos momentos tengo que priorizar mi salud”, desclasificó Tati, añadiendo que “siento que no es justo que alguien se vaya, y por eso le quiero dar mi puesto a Jazz para que pueda volver a intentarlo”.

Ante esto, Jazz agradeció el gesto de su amiga, asegurando que “quiero dejar en evidencia que la voy a romper, en todas las presentaciones que vengan, voy a dejar todo en el escenario. Para que se acuerden de lo que yo fui en la primera temporada. Voy a volver a ser lo mismo, como el ave fénix”.

PURANOTICIA