Priscilla Presley cuestiona la validez del testamento de su difunta hija Lisa Marie Presley

Dos semanas después de la muerte de Lisa Marie Presley y a pocos días del emotivo servicio que se realizó en su honor, Priscilla Presley está cuestionando la validez del testamento que dejó su difunta hija.

En específico una enmienda de 2016 con la que se destituyó a la exesposa del legendario Elvis Presley como fideicomisaria de la herencia que controlaba la única hija que tuvieron.

El recurso judicial sostiene que el documento contenía errores ortográficos en el nombre de Priscilla y una firma poco habitual.

En un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, los abogados de Priscilla, de 77 años, afirman que no tuvo conocimiento de la "supuesta enmienda de 2016" hasta después de la muerte de Lisa Marie.

Al reemplazarla como fideicomisaria, Priscilla ya no quedaba vinculada a los activos de su hija.

Entramado legal

No está claro cuánto vale el patrimonio, pero varias demandas en los últimos años sugieren que las finanzas de Lisa Marie estaban en caos, según informó la cadena estadounidense CBS News.

La enmienda a su testamento que ahora se pone en duda no solo elimina a su madre y a su antiguo gerente de negocios, Barry Siegel, como fideicomisarios, sino que los sustituye por dos de los hijos de Lisa Marie, Riley y Benjamin Keough.

Benjamin falleció en 2020 a los 27 años, mientras que Riley, de 33, es una actriz que ha aparecido en producciones como la película de 2020, The Devil All the Time ("El diablo a todas horas"), y la serie de Amazon The Terminal List ("La lista terminal”).

Sin embargo, según la impugnación legal, la enmienda nunca le fue entregada a Priscilla mientras su hija estaba viva, como lo requiere específicamente el testamento. Esto además de que se "escribe mal el nombre de su madre" y lleva una firma de Lisa Marie que "parece inconsistente con su firma habitual y acostumbrada", argumenta el recurso judicial al que tuvo acceso la BBC.

Sus abogados también argumentan que la enmienda no fue ni atestiguada ni notariada.

"Con base en lo anterior, la pretendida enmienda de 2016 debe considerarse inválida y el fideicomiso, en su forma enmendada y completamente reformulada en 2010, es el documento de control y autoridad y sus términos administrados", reza la petición.

La acción legal se produce menos de una semana después de que la familia superviviente de Lisa Marie Presley asistiera a un servicio conmemorativo público en su memoria en Graceland, la mansión de la familia en Memphis, Tennessee.

En el funeral, Priscilla leyó un poema escrito por una de las tres hijas de Lisa Marie. Las tres, incluida Riley, estuvieron presentes en el servicio.

El forense del condado de Los Ángeles aún no ha revelado la causa de la muerte de Lisa Marie.

