Prima de Arturo Vidal se lanza contra Marité Matus: “Para con tu victimización”

Unas recientes declaraciones del comentarista deportivo Mauricio Israel sobre el futbolista nacional Arturo Vidal, ha puesto al actual jugador del Athletico Paranaense en el ojo del huracán.

Lo anterior, ya que según indicó el conductor de “Círculo Central”, el “King” estaría atravesado una compleja crisis económica, motivo por el cual le adeudaría el pago cinco meses de pensión alimenticia a la madre de sus tres hijos, Marité Matus.

En esta contexto, el matinal de Chilevisión “Contigo en la Mañana”, realizó un extenso reportaje sobre el presente del seleccionado nacional, donde evidenciaron un crudo mensaje de una prima de Vidal llamada Araceli, dirigido hacia la exesposa del futbolista.

“Hola. Te lo diré simple. Las dos sabemos cómo son las cosas, ¿verdad?”, comenzó relatando en una publicación de la cuenta personal de Instagram de Matus, mensaje en el que añadió: “O te dejas de hacer la pobrecita y dejas de hablar del padre de tus hijos, quien jamás se ha referido a ti, porque cuida la salud mental de sus hijos, cosa que tu no haces”.

“Aun que tenga a toda la familia encima, seré yo quien hable y diga cómo eres de verdad, y lo que realmente pasa, tu eliges, hasta ahora nunca me he metido en nada, pero para con tu victimización, porque las dos sabemos que hay mucho que no te dejará en buen pie”, añadió la usuaria identificada en la red social como “arabarm”.

“Y no me mandes frases elevadas, porque te conozco y sé cómo eres en verdad”, concluyó la mujer, quien sería la prima del reconocido futbolista nacional.

