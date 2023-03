Premios Oscar 2023: Estos son los grandes ganadores del cine del último año

Como cada año desde 1929, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos celebró a lo más destacado del cine del último con los Premios Oscar 2023, donde la cinta «Everything Everywhere All At Once» («Todo en todas partes al mismo tiempo») se convirtió en la gran ganadora de la noche.

Siete fueron las estatuillas doradas conseguidas por la película realizada por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, incluyendo mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal y mejor actriz y actor de reparto.

Otra de las grandes ganadoras de la jornada fue el film alemán «Im Westen nichts Neues» («Sin novedad en el frente») el cual se quedó con cuatro de las nueve estatuillas por las que competía, incluyendo mejor película internacional.

Estos son todos los ganadores de los Oscar:

Mejor película: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor dirección: Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor actriz: Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor actor: Brendan Fraser - The Whale ("La ballena")

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor edición: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor guion original: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor guion adaptado: Women Talking ("Ellas hablan")

Mejor película internacional: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente") - Alemania

Mejor fotografía: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

Mejor banda sonora: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

Mejor película de animación: Guillermo del Toro's Pinocchio ("Pinocho")

Mejor canción original: Naatu Naatu - RRR

Mejor diseño de producción: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

Mejor maquillaje y peluquería: The Whale ("La ballena")

Mejor vestuario: Black Panther: Wakanda Forever ("Pantera negra: Wakanda por siempre")

Mejores efectos visuales: Avatar: The Way of Water ("Avatar: el camino del agua")

Mejor sonido: Top Gun: Maverick

Mejor largometraje documental: Navalny

Mejor corto de ficción: An Irish Goodbye

Mejor corto documental: The Elephant Whisperers

Mejor corto animado: The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse ("El niño, el topo, el zorro y el caballo").

