Por razones familiares, Fran Maira renuncia a “Gran Hermano”

La noche de este jueves, el reality de Chilevisión “Gran Hermano” estuvo marcado por una nueva baja dentro de sus participantes, ya que una querida jugadora renunció al encierro.

Se trata de Francisca Maira, quien había reingresado al programa de telerrealidad a través del repechaje hace sólo una semana, y ahora decidió dar un paso al costado por una razón familiar, justo después de la inesperada salida de sus compañeras Skarleth Labra e Ignacia Michelson.

Según le explicó la propia modelo a sus compañeros, su salida se debe a un viaje familiar que tenía programado. “Tuve que tomar una decisión muy difícil para mí. Yo hace más de un año y medio cerré un compromiso con mi mamá y mis hermanas, el cual es ahora, en estas fechas. Antes de entrar al reality, cuando me llamaron y me contaron que había quedado, yo estaba demasiado feliz por la oportunidad, porque para mí, al igual que quizás muchos de ustedes, es un sueño estar aquí”, expresó la joven.

“Cuando yo acepté entrar, se suponía que eran casi cuatro meses de encierro y el programa se alargó, como todos saben”, añadió Maira, quien luego continuó relatando que “me llamaron al repechaje, acepté, me dijeron que lo viera adentro, que tomara la decisión. Yo lo hablé con mi mamá e intenté reprogramar este compromiso, el cual para ella es demasiado importante”.

“Entonces, estaba la opción de no ir con mi mamá a este compromiso (…) es una decisión súper difícil porque yo quiero estar aquí, pero mi mamá es lo más importante que tengo y quizás mañana no la tenga. Lamentablemente, la felicidad de ella es más valiosa que la mía (…) me tengo que ir. Lo siento mucho”, aseguró, abandonando la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina.

