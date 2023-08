Por incómodo baile, Raimundo encaró a Pincoya en “Gran Hermano”: “Pasaste mi límite”

La noche de este domingo, Chilevisión emitió un capítulo de alta tensión de su reality “Gran Hermano”, donde se vivió una infartante jornada de eliminación, en la que finalmente fue Lucas Crespo quien debió abandonar la competencia.

Además, el espacio de telerrealidad mostró en pantalla una discusión que protagonizó Jennifer “Pincoya” Galvarini con su amigo Raimundo Cerda.

Lo anterior, ya que una “humorada” realizada por la participante oriunda de Chiloé en la clásica fiesta de los viernes no fue bien recibida por parte del egresado de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Mayor, quien se lo hizo saber.

En medio de la fiesta con temática de pijamada, Rai se encontraba recostado en una cama, momento en el “Pincoya” se subió sobre su compañero de encierro, donde comenzó a mover alocadamente sus caderas, realizando movimientos pélvicos sobre su zona íntima.

Posteriormente, Raimundo no quiso guardar lo que sentía, y se acercó a conversar con Jennifer, explicándole que pasó los límites.

“Tú sabes la relación que tenemos, lo paso bien. Nos hemos conocido harto, yo igual tengo mis límites. Al principio no me incomodó, pero a la segunda… Está bien, no pasó nada. Pero es una cosa que trasgrede. En mi vida soy un caballero, lo paso la raja, soy loco, pero no pierdo mis líneas”, le expuso el participante de 24 años.

“Fue una situación que no me gustó (…) Pasaste mi límite”, añadió Cerda, ante lo que Galvarini le respondió: “Te ofrezco disculpas, pero yo no lo vi como algo cochino (…) Soy súper liberal. No lo voy a volver a hacer”.

Al día siguiente, la participante fue advertida por “Gran Hermano” en el confesionario. “Tu actitud con Raimundo fue desubicada, debes entender que la otra parte puede sentirse incómoda o vulnerada. No voy a permitir nunca más que este tipo de conductas puedan incomodar a otras personas”, expresó la voz omnipresente, llamándole la atención a Jennifer Galvarini.

PURANOTICIA