Polimá Westcoast compartió preciso mensaje en la previa de su debut en Viña 2023

La noche de este jueves, se vivirá la cuarta jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, donde será el debut del cantante nacional de música urbana Polimá Westcoast.

El joven intérprete de éxitos como “Ultra Solo” y “Baby Otaku”, quien será el encargado de cerrar la cuarta noche de Viña 2023, ha estado presente durante todo el certamen en la Quinta Vergara, ya que también fue invitado a participar como jurado de la competencia, por lo que aseguró que estar en la Ciudad Jardín le produce algo especial.

“Estar en Viña me ha causado algo emotivo, algo en el alma (…), me he venido acordando de todo lo que fue mi formación, es especial, he esperado mucho este momento, venir al festival se siente muy especial, se siente muy bien”, aseguró el chileno de ascendencia angoleña en la conferencia de prensa previa al su esperado paso por el escenario de Viña 2023.

Ahora, la mañana de este jueves, a solo horas de su debut en la Quinta Vergara, Polimá Westcoast compartió un breve mensaje sobre el esperado momento. “Llegó el día”, compartió a través del formato historias de su cuenta personal de Instagram.

