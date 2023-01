“Pinocho” de Guillermo del Toro logra el triunfo como “Mejor Película Animada” en los Globos de Oro 2023

La noche de este martes, se llevaron a cabo los Globos de Oro 2023, donde la película animada “Pinocho” del cineasta mexicano Guillermo del Toro, triunfó en la categoría “Mejor Película Animada”.

La cinta se enfrentó con producciones como Inu-Oh, Marcel the Shell with Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish y Turning Red, siendo finalmente la escogida por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood como la triunfadora.

La reversión de la clásica historia se estrenó el 24 de noviembre en Netflix, logrando posicionarse entre las 10 más vistas durante sus primeros días en la plataforma de contenido streaming.

“A sido un gran año para el cine, para las ambiciones, grandes logros, películas íntimas y también un gran año para la animación, porque la animación es cine”, expresó Guillermo del Toro sobre el escenario, añadiendo que “no es solo algo para niños, es un medio. Y queremos dedicar este premio primero que todo a nuestras esposas, que nos dieron vida cuando éramos objetos inanimados y estábamos en el suelo”.

“Hicimos esta película en más de 1000 días de grabación y dimos vida, belleza y verdad a un cuento sobre vida, pérdida y pertenencia”, concluyó el exitoso cineasta sobre su reciente proyecto.

