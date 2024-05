Periodista Claudia Salas vive todo un drama con dos acosadores: uno incluso fue detenido

Un verdadero drama es el que está viviendo la periodista Claudia Salas. Esto, luego que revelara que tiene dos acosadores que no la dejan tranquila.

Según consigna la revista Sábado, fue durante su trabajo en Meganoticias cuando su popularidad estalló, sumando muchos seguidores en redes sociales.

Así fue como se sumaron dos hombres que luego se convirtieron en sus acosadores.

El primero de ellos se llama Aníbal, quien inclusó llegó hasta su edificio para conversar con ella. Sin embargo, los conserjes la alertaron y la profesional no bajó. Pese a ello, el sujeto permaneció en el hall de espera por más de una hora.

En otra ocasión, relató que en febrero de este año incluso debió llamar a Seguridad Ciudadana porque el acosador había regresado a su edificio. Sin embargo, los funcionarios no la ayudaron, por lo que decidió bajar a enfrentarlo. Como no quería irse, los conserjes llamaron a Carabineros quienes lo tomaron detenido.

Este hecho se suma a otros donde le había enviado rosas, una botella de vino, juguetes, snacks para gatos, un poema, un libro de dinosaurios y hasta un celular.

El segundo acosador es Esteban, quien a través de redes sociales le envía fotografías de sus partes íntimas o mensajes subidos de tono.

"Decía que yo le mandaba mensajes o que me comunicaba con él a través de lo que yo decía en las noticias: 'Hablaste de la vacuna y justo yo me vacuné' o 'hablaste de un panda en el zoológico y yo tengo un peluche de panda'. Así empezó, pero rápidamente escaló", confesó Claudia Salas a Sábado.

La periodista contó que a pesar que lo bloquea, vuelve a crearse una nueva cuenta para enviarle mensajes de este tipo. De hecho confesó que una vez le contó de lo que le pasaba a sus compañeras de trabajo en Mega, quienes reaccionaron riéndose.

"Esto es un agote mental. Me agota estar lidiando con este gallo, tener que bloquearlo todos los días, que me siga buscando. Yo quiero enfocarme en las cosas buenas, pero tengo un tipo que todos los días me está amenazando de violarme o de matarme", sentenció la profesional de las comunicaciones.

