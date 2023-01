"Perdón que te sal-pique“: Shakira hace explotar las redes sociales con su nueva canción junto a Bizarrap

“Sorry, Baby... Una loba como yo, no está pa’ novatos”; “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita como tú”; “Tiene nombre de persona buena, Clara - mente no es como suena”, son algunas de las frases en las que la Shakira lanza fuertes indirectas en contra de Gerard Piqué y Clara Chía en su nueva canción en colaboración con Bizarrap en la Music Sessions #53 .

A medida que avanza la canción, los versos de la colombiana contra su exesposo se tornan aún más directos.

“Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique“.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, continúa la letra.

Cabe señalar que la producción en una hora alcanzó más de 3 millones de reproducciones en YouTube.

VIDEO:

BIZARRAP

Usa a menudo el mismo autuendo: gafas oscuras, gorra que le cubre la frente, ropa deportiva y, en ocasiones, las uñas pintadas de negro. Parecería que Bizarrap quiere pasar por la vida desapercibido, aunque quizás no es más que una estrategia de marketing, dada la fama global de la que disfruta.