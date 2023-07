Pedro Pascal es nominado en tres categorías de los Premios Emmy 2023

El actor chileno Pedro Pascal, se encuentra pasando un gran momento en su vida profesional, ya que la mañana de este miércoles recibió tres nominaciones a los Premios Emmy 2023.

Los destacados premios buscan reconocer lo mejor de la televisión en Estados Unidos, donde el intérprete nacional competirá en una de las categorías más importantes: “Mejor Actor Protagonista en una Serie de Drama”, por su papel protagónico en la popular serie “The Last of Us”.

En dicha categoría, Pascal se enfrentará con Jeff Bridges, protagonista de “The Old Man”, Bob Odenkirk por su trabajo en “Better Call Saul”, además de los intérpretes de la aclamada serie de HBO “Succession” Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin.

Por otro lado, esta no es la única categoría en la que participará el chileno, ya que Pedro Pascal también fue nominado en la categoría “Mejor Actor Invitado en una serie de Comedia”, por su aparición en “Saturday Night Live”.

Como si esto fuera poco, una tercera categoría lleva el nombre del actor nacional, ya que además fue nominado en la categoría “Mejor Narrador” por su trabajo como voz en off de la serie “Patagonia: Life On The Edge Of The World”.

Cabe recordar que, los Premios Emmy 2023 se realizarán el próximo 18 de septiembre, mientras que su locación, la que varía año a año, aún no se ha revelado.

PURANOTICIA