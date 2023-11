Paz Bascuñan y su firme defensa a Nicolás López: “Un juicio con muchas irregularidades”

Luego del bullado juicio contra el cineasta nacional Nicolás López, quien fue declarado culpable del delito de abuso sexual consumado y que en la actualidad de encuentra cumpliendo una condena de libertad vigilada, fue su amiga la actriz Paz Bascuñan, quien volvió a referirse a la batalla legal que enfrentó el director de la saga “Que pena tu vida”.

“Uno tiene una forma de ser que no puede evitarla. Yo dije lo que pensaba y a mí lo que me calma es que sé quién soy, sé como trabajo y eso me da mucha seguridad para dar mi opinión con mucha libertad, porque tengo seguridad en mí”, comenzó relatando en conversación con Radio Futuro.

“Fue un juicio con muchas irregularidades y tuve el sentimiento de no querer perjudicar a nadie, pero dije lo que pensaba”, expuso la protagonista de “Soltera otra vez”, asegurando que “hay algunas prácticas que a mi juicio fueron gansteriles, en el sentido de la manera de atemorizar a las personas que pensaban distinto, de acallarlas, me parece que el juicio público fue desproporcionado”.

En esta línea, la intérprete de “Sin Filtro” reveló el actual estado en el cual se encuentra López. “Esa persona quedó liquidada y a los que dimos nuestra opinión también. Yo nunca he estado a favor y he sido cómplice de un abuso, un maltrato. Soy la primera que levanta el dedo, entonces esa calma que tengo me permite opinar desde una libertad mayor”, añadió en su relato.

Sobre volver a trabajar junto al cineasta, Bascuñan no lo descartó, si aclaró que “creo que él debe evaluar el tipo de persona en el que se ha convertido. Cada experiencia por dura que sea se agradece, te aporta como ser humano y confío que sea su caso”.

PURANOTICIA