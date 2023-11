Paula Pavic da luces de un quiebre definitivo con Marcelo Ríos: “Estoy ilusionada”

Semanas atrás, la pareja compuesta por el ex tenista nacional Marcelo “Chino” Ríos y la empresaria Paula Pavic, anunciaron que se encontraban separados, para después confirmar que habían decidido darse una nueva oportunidad en la relación, la que nuevamente no prospero, revelando que era el quiebre definitivo entre ambos.

“Yo creo que nos hicimos mucho daño entre los dos. Lo que me deja tranquilo es que yo cuando conocí a la Paula estuvimos 13 años muy bien, pero con la Paula que conocí”, aseguró el deportista en una entrevista que mantuvo con el estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, en la que aseguró que ella “cambió, entonces estamos en épocas diferentes de la vida… está metida en cosas que a mí no me gustan, y yo estoy metido en cosas que quizás a ella tampoco le gustan. No estamos en el mismo camino, no estamos alineados”.

Ahora, fue la propia couch de desarrollo personal quien se refirió al término en su matrimonio, en medio de la dinámica preguntas y respuestas de redes sociales. “No es pregunta, solo espero que puedas salvar tu matrimonio y vuelvan a ser muy felices”, expresó una cibernauta en su cuenta personal de Instagram, palabras que Pavic quiso responder de forma sincera.

“La verdad, creo que a veces hay que dejar cosas, para que vengan otras nuevas y que necesitas. Muchas personas pasan por tu vida para prepararte para las cosas que realmente tienes que vivir, y que te harán feliz de verdad”, comenzó relatando.

“Agradezco todas las personas que han pasado por mi vida, todas las situaciones que han pasado en mi vida, porque siento que me han preparado para todo lo que viene y estoy ilusionada”, concluyó.

PURANOTICIA