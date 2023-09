Paty Cofré alza la voz ante dichos de Willy Sabor: “Nunca fuimos amigos”

Luego de que el comediante Willy Sabor revelara que se llevó una gran decepción de parte de su colega Paty Cofré en la pasada edición de “El Purgatorio”, la ex integrante de “Morandé con Compañía” decidió alzar la voz.

En la anterior edición del estelar de Canal 13, el locutor radial recordó cuando invitó a su ex compañera de trabajo a su podcast, y al no haber un pago en dinero de por medio, esta declinó de asistir.

“Me dolió (…) Lo que pasó es que me sentí que estaba partiendo con el proyecto, tenía la gran invitada y dijo no. Me sentí decepcionado. La verdad es que nunca pensé, porque nosotros siempre nos quedábamos conversando. Yo me sentía amigo de ella”, expuso, añadiendo que “la verdad, siento mucha admiración por ella. Yo la quiero mucho, por eso me bajoneó. Ese día la verdad es que estaba bien complicado. Sentí el golpe, lo sentí”.

Ahora, en una nueva edición del programa en redes sociales “Qué te lo digo”, el periodista Luis Sandoval afirmó que conversó con Cofré. “Ella me dice ‘qué raro lo que está diciendo Willy, no recuerdo la invitación a este programa (…) Si es así, no voy a un programa gratis'”, señaló.

“Yo con Willy nunca fuimos amigos. Fuimos muy buenos compañeros de trabajo”, añadió Sandoval según las palabras de la comediante, quien continuó relatando que “hace un par de meses tuve un infarto, me hicieron un bypass, y nunca recibí un llamado telefónico ni un mensaje de él para saber cómo estaba”.

“Tú con los amigos te visitas en las casas, los llamas constantemente. A Willy lo respeto, le tengo aprecio, trabajamos mucho tiempo en “Morandé con Compañía”, pero amigos, como él dice, no somos”, concluyó.

