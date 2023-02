Patricia Maldonado y su irónico mensaje a Tonka Tomicic por “Caso Relojes”: “Que se busque a Hermógenes Pérez de Arce”

El pasado martes, la Policía de Investigaciones allanó el hogar de la comunicadora Tonka Tomicic y su esposo Marco Antonio López, más conocido como “Parived”, esto en el marco del "Caso Relojes".

Esto fue comentario obligado en el espacio emitido por YouTube “Las Indomables”, donde Patricia Maldonado le envió un directo mensaje a la animadora de Canal 13.

“No solamente allanaron su casa, sino que otras de gente conocida, como la del hijo del dueño de un restorán que está en el Mercado Central”, comenzó señalando la ex “Mucho Gusto”, quien añadió que “yo no estoy avalando el robo ni la estafa, pero cuando hablemos de eso, también mencionemos las cosas que ocurren en nuestro gobierno. ¡Todo debe ser pagado! Hay 600 millones de dólares que no aparecieron nunca más, y la señora (Yasna) Provoste no ha dicho nada”.

“Ella no es amiga mía, no tengo ningún compromiso, pero seamos justos, el escándalo de hoy en los canales fue terrible”, aseguró Maldonado.

“Yo creo que ellos deberían buscarse un nuevo abogado, le recomiendo a Tonka que se busque a Hermógenes Pérez de Arce, yo que creo que es bueno para ella”, expresó irónicamente la opinóloga, haciendo referencia al polémico momento en el que la ex animadora de “Bienvenidos” expulsó al conocido abogado del estudio, asegurando entre risas que “(él) la va a recibir bien en su casa, no la va a echar”.

