Patricia Maldonado y complejo accidente que protagonizó en Ruta 68: “Tenía terror”

El pasado viernes, la comunicadora Patricia Maldonado protagonizó un complejo accidente automovilístico en la Ruta 68, perdiendo el control de su jeep, el que terminó volcado en la berma con ella en su interior, debiendo ser rescatada por personal de Bomberos.

Ante esto, la ex “Mucho Gusto” debió ser trasladada hasta el Hospital Militar, desde donde ya fue dada de alta, por lo que decidió abordar los hechos ocurridos aquel día.

“El piso estaba malo, había muchas pozas de agua, y como pasan camiones, generalmente botan petróleo y el camino se pone resbaladizo. No sé si fue eso”, comenzó relatando la panelista del espacio de TV+ “Tal Cual” en conversación con “Las Últimas Noticias”, donde añadió que “sentí que me di más de ocho vueltas en el aire, y les pedí a mis padres, ya fallecidos, que me ayudaran. Nunca pensé en la muerte ni se me pasó la vida por delante. Estuve consciente en todo momento, no perdí el conocimiento”.

“Me di tantas vueltas que quedé botada en una zanja con el vehículo hacia un lado y atrapada en un sitio chiquito. No podía salir. Mi gran temor era que el auto estallara, porque justo había llenado el tanque de bencina el día anterior”, añadió Maldonado.

Fue en ese momento, que la también cantante fue asistida por Elizabeth Galleguillos, enfermera que se encontraba circulando en su automóvil por el lugar. “Me dijo que me iba a asistir, 'respira profundo' porque yo quería arrancar y no podía”, desclasificó, donde agregó que “tuve la valentía de revisarme el cuerpo: los pies, piernas, brazos, y dientes. No estaba quebrada. Tenía terror por la columna. Sentía que mi ojo derecho iba creciendo de una manera insólita, entonces pensé que había perdido el ojo”.

Siguiendo con su relato, aseguró al medio señalado anteriormente que “en el último golpe me pegué en la cara, porque las bolsas de aire no se abrieron. Tengo el ojo derecho en tinta y pensé que me había quebrado la nariz”.

“Tengo 72 años y en cualquier momento los huesos se te quiebran y no tengo nada, salvo contusiones múltiples. En el Hospital Militar me dijeron: ‘Usted es dura de matar, señora'”, agregó.

Sobre el estado de su recuperación, Maldonado indicó que “me duele todo, apenas me puedo sentar y me duché a los gritos por el dolor. Estoy con analgésicos e inyecciones. Voy a estar toda la semana en reposo”.

“Creo que la vida me ha dado una tremenda segunda oportunidad, porque de este accidente la gente no se salva. Caí a 50 metros de una quebrada gigantesca, Ahí ha habido muertes terribles”, afirmó.

PURANOTICIA