Patricia Maldonado reaparece luego de complejo accidente automovilístico: “Sigo siendo la misma”

Luego de haber protagonizado un complejo accidente automovilístico en la Ruta 68, donde incluso volcó su vehículo, la comunicadora Patricia Maldonado reapareció la tarde de este lunes en un nuevo capítulo de “Las Indomables”.

En el comienzo del nuevo episodio, la ex “Mucho Gusto” agradeció la atención médica que recibió por esos días. “Estoy muy agradecida con el Hospital de Curacaví, muy agradecida de todo su personal”, indicó.

Además, la también cantante se refirió a los comentarios que recibió en las redes sociales, los que apuntan a su conocida postura política.

“Los zurdos estaban pa’ la cagá"(sic). Lo encuentro maravilloso, me decía la gente ‘usted va a cambiar de vida’. No, yo sigo siendo la misma desbocada”, aseguró la panelista de “Tal Cual”, añadiendo que “sigo siendo anticomunista, voy a seguir diciendo lo mismo, nunca voy a cambiar. Lo que voy a cambiar es mi estrategia de trabajo, así que si ustedes piensan que yo me voy a morir buena están equivocados. Yo les voy a seguir diciendo las cosas en su cara”.

“Los que dijeron ‘por qué no te moriste’, me tuvieron presente”, reiteró después. “¿Ustedes creen que a mí me puede afectar algo así? A mí me afectaría que algunos de mis amigos lo pusieran en duda, dijeran ‘¿será verdad lo que ponen los diarios?’, pero que la gente lo dicte, me da lo mismo”, agregó, revelando que “gente que no me conoce, gente de todas las partes del mundo me mandó cosas maravillosas y con eso me quedo, con la buena onda”.

PURANOTICIA