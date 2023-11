Patricia Maldonado en picada contra concejales de Copiapó que la declararon “persona no grata”: “Son unas pobres y tristes bolsas de caca”

Patricia Maldonado fue declarada “persona no grata” por el consejo Municipal de Copiapó, por lo que no pudo realizar su show el pasado viernes 3 de noviembre, esto producto de sus declaraciones negacionistas.

Ante esta decisión, fue la propia cantante quien decidió romper el silencio y referirse a esto en conversación con Catalina Pulido en su programa “Las Indomables”, donde desclasificó que se enteró de la decisión por medio del concejal Juan Manel Cáceres (Pacto Dignidad), quien le informó que no podría realizar su espectáculo.

En esta línea, la ex “Mucho Gusto” aclaró que ya se ha presentado en dicha ciudad en más de seis oportunidades, tanto con su show “Las Indomables” como con “Cesante y sin Lucas”, teniendo gran éxito.

“Si estuvimos 6 veces en el centro cultural de la Municipalidad, ¿Por qué ahora? Si la gente sabe perfectamente bien, todo el país sabe lo que yo pienso políticamente y que siempre lo digo de frente y a los comunistas le doy duro”, expuso la opinóloga.

“¿No sabían que yo soy pinochetista? No sabían que soy anticomunista? No sabían que yo he luchado por el comunismo, que no exista en nuestro país, de los 16 años que vengo peleando por esto”, añadió, disparando contra los concejales de Copiapó. “Ustedes no son dueños de la ciudad y tampoco son dueños del Centro Cultural”, lanzó.

“Bolsas de caca, porque ustedes son unas pobres y tristes bolsas de caca. Quiero que entiendan que son NN. Gracias a mí aparecieron en los medios. Tienen que prenderme velas porque gracias a mí la gente saber quiénes son ustedes”, concluyó Maldonado.

PURANOTICIA