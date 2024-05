Patricia Maldonado atraviesa compleja crisis matrimonial tras supuesta infidelidad de su esposo: “Estaba con una mujer más joven”

La noche de este viernes, Chilevisión emitirá un nuevo capítulo de su estelar “Podemos Hablar”, el cual tendrá como invitada especial a Patricia Maldonado.

En la íntima conversación con Julio César Rodríguez, la panelista de “Tal Cual” revelará la compleja crisis matrimonial que se encuentra atravesado junto a Jorge Pino, luego de una supuesta infidelidad de su esposo.

De acuerdo a lo señalado por la cantante, todo comenzó cuando fue advertida por una persona desconocida sobre la situación. “Me llega un anónimo y me dice 'avíspate hue... te están 'cagando' (sic)”, expuso Maldonado, quien agregó que después le llegó un segundo mensaje: “Pregúntale a tu marido dónde fue”, relató que decía el escrito.

“Le pregunto y le digo: 'viejo, me dijiste que fuiste a comprar parafina ayer', y me dijo 'sí, pero no había y estaba todo cerrado y está todo colapsado y no pude comprar'. Ahí me entró la duda”, añadió sobre cómo descubrió el supuesto engaño.

“Al día siguiente él me dijo que tenía que comprar fruta al pueblo y lo seguí. Él estaba con una mujer, más joven, como de unos 45 años, él tiene 73, también, colombiana (…) lo vi tan entusiasmado Julio, tan entusiasmado que me subí a mi vehículo y me devolví a la casa”, añadió Maldonado, quien encaró a Pino en su llegada al hogar.

“Le dije ‘¿Por qué?’ cuando llegó a la casa, ‘¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tiene ella que no tenga yo?’. ‘Mírate al espejo’, me dijo”, agregó, asegurando que el episodio se transformó en “parte de mi espectáculo, porque el espectáculo en sí se basa en el matrimonio, no solamente en el mío (...) A mí la contingencia me da para escribir”.

La nueva edición de “Podemos Hablar” será emitida la noche de este viernes, a las 22:30 horas a través de las pantallas de Chilevisión, donde la ex “Mucho Gusto” compartirá junto a Leo Caprile, el comediante Christian Henríquez y la periodista del matinal “Contigo en la Mañana” Daniela Muñoz.

