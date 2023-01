Patricia Maldonado arremete contra el Festival de Viña del Mar: “No debería existir”

La opinóloga Patricia Maldonado, lanzó unas llamativas declaraciones en una nueva edición de “Tal Cual” emitida por TV+, donde se refirió al Festival de Viña del Mar, certamen que según sus dichos, debería terminar.

“Yo tengo mi pensamiento respecto al festival hace mucho tiempo. Yo creo que el Festival de Viña se tiene que terminar, de todas maneras. Como festival, no debería existir. Es una falta de respeto hacia los compositores, autores e intérpretes”, aseguró la ex “Mucho Gusto”, agregando que “no solo me refiero a la parte internacional, sino que también a la folclórica, eso sí que es una maldad, meter el folclor en un evento donde la gente va a ver a los artistas, no a los que participan”.

En esta línea, Maldonado aseguró que esto tenía un trasfondo económico, ya que “el día que le quiten la palabra festival van a tener que pagar mucho impuesto”.

Además, la panelista de “Las Indomables” se refirió a la ausencia de la Orquesta del Festival de Viña del Mar en su edición 2023, cuestionando que “¿No hay recursos? ¿Cuánto costó la Christina Aguilera? A mí me trastorna, creo que es una de las muy lindas voces que hay en el mercado”.

“Debe cobrar un par que guatones verdes. Analiza el espectáculo, ¿cuánto vas a gastar en el espectáculo? Perfectamente, podrías haber puesto una orquesta”, complementó, añadiendo para concluir que “si no va a haber orquesta, lo mínimo que pueden hacer Maná, Christina Aguilera, los que vienen, pagar un impuesto a Impuestos Internos y pagarle al sindicato de músicos”.

