"Para mí era tan incómodo": Rafael Araneda recordó la "mala onda" entre Pamela Díaz y Carola de Moras durante matinal

Rafael Araneda recordó la "mala onda" entre Pamela Díaz y Carola de Moras durante la época del matinal «La Mañana» de Chilevisión.

La modelo era la animadora del espacio con "Rafa", mientras que la "Fiera" era panelista.

Esto reflotó en el podcast de la familia Araneda-Vacarezza llamado «Tenemos que hablar».

“Rafael es muy educado. Los hombres son distintos a las minas. Estos no se hacen atados por cosas”, indicó Pamela.

“Te voy a dar un ejemplo: yo no saludaba a la Carola de Moras porque me caía pésimo, me cae mal todavía. En ese tiempo que trabajamos tres años, no quería saludarla porque ella tampoco quería saludarme. Es algo que no sentíamos”, agregó.

Luego recordó que “una vez ella no me saludó y yo tampoco lo sentí incómodo. No era tema”.

Mientras que el "tío conductor" confesó que “para mí era tan incómodo”.

La empresaria complementó diciendo que: “Pero para este (apunta a Rafael), después de dos años, un día lo veo con cara de culo y Felipe Vidal me dice que Rafael estaba extraño. Y me dice porque tú entras y saludas a todos menos a ella (Carola)”.

Sin embargo, Díaz destacó que podían realizar el programa pese a llevarse mal con De Moras, pero que Araneda "se sentía incómodo. Los hombres se sentían incómodos. Arriba nos decían Carola, Pamela, no sé qué”.

