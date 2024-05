Pancho Saavedra lamenta despidos y asegura que "sin Catador no hay más «Lugares que hablan»"

Francisco "Pancho" Saavedra compartió emotivos mensajes en su cuenta de Instagram lamentando el despido del "Catador" y otros miembros del equipo del programa «Lugares que hablan» de Canal 13.

El camarógrafo David Liempi fue uno de los afectados por la reestructuración de la señal, donde el área de Cultura se unirá a la de Entretención, pasándose a llamar "Entretención y Cultura".

El exanimador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar publicó un extenso texto que confundió a los seguidores del espacio, ya que aseguró que sin Liempi no hay "no hay más «Lugares que hablan»", sin embargo, mas adelante en su posteo sostuvo que "el programa está más vivo que nunca, que vamos a seguir adelante con mucha fuerza".

El conductor publicó una imagen en la que aparece con el profesional, en la que escribió que "me han preguntado mucho por mi amigo David Liempi y solo quiero decirles que Sin Catador no hay más Lugares Que Hablan, sin mi partner no puedo hacer más este programa que nos ha llevado a recorrer hasta el último rincón de Chile. El talento, la experiencia, la química y la lealtad no son reemplazables".

Luego agregó que "hoy el área pasa a llamarse Entretencion y cultura y les deseo lo mejor, espero encontrar mi espacio y sentirme parte. Pero quiero decirles que el programa está más vivo que nunca, que vamos a seguir adelante con mucha fuerza, que con varios de los compañeros que desvincularon vamos a volver a trabajar juntos de una u otra manera".

"Pancho" explicó que "hoy darle voz a nuestros compatriotas es una misión editorial importante, si dejamos de hacer este trabajo no tiene sentido estar en un medio de comunicación. Puedes hacer muchas cosas lindas y entretenidas, pero Lugares que Hablan es un programa profundo, una radiografía social de Chile, y de paso el programa que me permitió convertirme en conductor de TV y redescubrir mi país".

El animador complementó señalando que "vamos a cumplir 13 años con más de 250 capitulos al aire y aún nos quedan miles de kilómetros por recorrer. Así que vamos a trabajar de la mejor forma para que tengamos la mejor temporada de todas y muchas más sorpresas".

Para cerrar, Saavedra sostuvo que "el 13 es el canal de la cultura con una tremenda programación y es nuestra misión mantenerla viva. Cultura entretenida, Cultura para todos , Cultura 13".

(Imagen: @franciscosaavedr)

PURANOTICIA