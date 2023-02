Pamela Leiva lanzó atrevida broma a José Luis Repenning en medio de su rutina en Viña 2023: “Él tiene polola”

En la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, fue el turno en el humor de la comediante nacional Pamela Leiva, quien logró conquistar al público asistente a la Quinta Vergara, llevándose consigo Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.

Dentro de su rutina, la ex chica reality abordó la obesidad, su vida como asesora del hogar, su llega al reality de Canal 13 “1810”, donde incluso se dio el gusto de cantar y bailar al ritmo del Axé, acompañada de Fabricio Vasconcellos y Thiago Cunha.

Además, la humorista lanzó una atrevida broma al jurado de la competencia viñamarina, el animador de Canal 13 José Luis Repenning, quien se encontraba en la primera fila del show.

Todo se originó cuando se refirió a Eduardo Fuentes y al conductor de “Tu Día”, a quienes señaló como “Mijitos Ricos”. “Yo sé que ustedes no me estaban aplaudiendo, pero me empezó a aplaudir José Luis Repenning y Eduardo Fuentes, guachitos ricos (sic)”, expresó, por lo que el público comenzó a insistir en el beso entre Leiva y Reppening.

“Después atrás nos juntamos y te voy a dar un agradecimiento por esta noche”, bromeó Pamela, aclarando después que “no, porque vamos a tener problemas. Las bichotas somos respetuosas y él tiene polola así que no vamos a andar cagando relaciones”.

PURANOTICIA