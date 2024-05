Pamela Jiles aseguró que Julio César Rodríguez tiene nueva pareja: "Es mayor de edad"

Pese a que el mundo de la farándula lo dejó hace algunos años, la diputada Pamela Jiles lanzó un comentario que la ha instalado de lleno nuevamente en esta área.

Luego de participar en el programa «Que te lo digo», de Zona Latina, la parlamentaria aseguró que Julio César Rodríguez tiene una nueva pareja.

El animador de Chilevisión está soltero desde mediados del año pasado, cuando dio por terminada su relación con la estilista Natu Paulina, tras dos años de pololeo.

Según se indicó en su momento, la sobrecarga laboral del periodista fue clave para que la pareja rompiera. Esto, pues en aquel momento JC animaba el matinal «Contigo en la mañana», el reality «Gran Hermano» y su programa radial en las tardes.

Pero tras meses de soltería, ahora Pamela Jiles aseguró que Rodríguez tiene nueva novia: "Tengo entendido que Julio tiene polola nueva", aseguró al panel.

Consultada por mayores detalles de esta relación, sólo indicó que se trata de una mujer adulta, negándose a entregar más antecedentes sobre sus dichos.

"Ya les dije que está pololeando, es mayor de edad, pero en realidad no tengo muchos detalles", señaló la parlamentaria por la región Metropolitana.

"Lo que yo sé –es que ni siquiera tengo muchos detalles– acabo de darme cuenta que tengo uno o dos datos, pero lo que entiendo –y que aparte no estoy segura– es que él está en una relación de pareja. Esto lo sé por vidas, yo no lo vi directamente", sentenció la ex panelista de espacios como «SQP» y «Primer Plano».

