Pamela Díaz y su enemistad con Negro Piñera: “Me cae pésimo”

En una nueva edición del programa transmitido a través de YouTube “Algo que decir”, en el que participan Rodrigo Gallina, Joaquín Méndez y Pamela Díaz, esta última reveló un desconocido antecedente de su vida social.

Dentro de la conversación, la “Fiera” sostuvo que mantiene una absoluta enemistad con José Miguel Carlos Piñera Echenique, más conocido como “Negro Piñera”.

Todo habría comenzado cuando Díaz llegó hasta la capital desde Puerto Varas, cuando era una adolescente y conoció al ex empresario nocturno. “Cuando andaba con Carla Ochoa. En esa época. Yo tenía 17 años”, comenzó recordando.

“¿Podríamos decir que tu profesor de la vida es Negro Piñera?”, le consultó el ex “Yingo”, a lo que Díaz lanzó: “No, guácala. Qué asco. Él no me gusta, me cae pésimo”.

“Tuve una discusión bastante fuerte con él, es un mal educado, sobre todo con las minas. Entonces no me gusta”, desclasificó Pamela.

PURANOTICIA