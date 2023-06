Pamela Díaz y su abrupto término con Jean Philippe Cretton: “Hoy cumplo siete días soltera”

La semana recién pasada se confirmó el quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, luego de que se filtrara un video del conductor de “Podemos Hablar” besando apasionadamente a otra mujer en un evento capitalino.

Ante esto, ahora fue la “Fiera”, quien en su nuevo programa en redes sociales “Loops TV”, en el que participa junto a Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina, se refirió a su abrupto término y las situaciones que se originaron después de este.

Conversando sobre diversos temas, el ex “Yingo” le consultó: “¿Cuánto tiempo debía pasar para estar con alguien, después de terminar una relación?”, a lo que Díaz expresó “hoy cumplo siete días soltera”.

“Yo soy partidaria de que cada uno sabe cuál es el luto que debe hacer. No soy quién para juzgar a nadie… pero a mí me hubiese gustado que no hubiera pasado”, añadió, provocando las risas entre sus compañeros.

“Pero está todo bien, dentro de todo… fue una linda relación”, agregó Pamela, lanzado después: “Cuando terminas con alguien, recién sabes cómo es la persona”.

