Pamela Díaz y Daniela Castro protagonizaron fuerte cruce en “Tierra Brava”: “Estás haciendo un cahuín”

En el más reciente capítulo emitido de “Tierra Brava”, estuvo marcado por una tensa discusión entre Pamela Díaz y Daniela Castro.

Todo comenzó cuando Junior Playboy sufrió un accidente con uno de los animales de la hacienda, específicamente el burro del encierro de Canal 13, el que le mordió un dedo al chico reality.

“¡Muy bien, burro. Lo voy a ir a felicitar!”, expresó Miguelito, quien ha tenido más de un conflicto con José Luis Concha, siendo frenado por Pamela, quien inmediatamente le advirtió: “Miguelito, estay odioso”.

Ante esto, la ganadora de la primera temporada de “MasterChef” no se quedó indiferente. “Escuchar ‘qué bueno que lo mordió’ es inhumano”, lanzó, momento en que fue encarada por Díaz.

“Da nombres”, la emplazó la conductora de “Sin Editar”, a lo que Castro no tuvo respuestas. “Es que no puedes decir eso, entonces poh Dani”, volvió a arremeter la “Fiera”.

“Pame, me sentía mal, porque colapsé con el grito. ¿Puedes ponerte en el lugar del otro? Estoy diciendo que uno de ustedes tres saben lo que dijeron”, expuso Daniela.

“Pero acusar a todo un grupo… Estás haciendo un cahuín. Chao, Dani, no me parece tu actitud”, añadió Pamela, a lo que Castro manifestó que “a mí no me parece la tuya”. “Si vas a acusar a alguien se dice nombre y apellido”, finalizó Díaz el conflicto.

