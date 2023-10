Pamela Díaz recibe amonestación tras agresión a la ‘Chama' en "Tierra Brava”

Una intensa pelea se vivió en el último capítulo de “Tierra Brava”, donde en medio de una actividad deportiva que realizaban los participantes, Pamela Díaz y Alexandra Méndez, la ‘Chama’, protagonizaron un fuerte encontrón.

Todo ocurrió en medio de una dinámica realizada por Matías Vega, la que consistía en que los jugadores debían ingresar en unas pelotas inflables y jugar un partido de fútbol, el que terminó con la venezolana reclamando por que era golpeada constantemente por sus compañeros, por lo que decidió sacarse el traje inefable, ingresar a la cancha empujando a todos sus compañeros, lo que terminó con Pamela en el suelo.

“¿Por qué me pegas si yo no te pegué?”, encaró ‘la Fiera’ a la ‘Chama’, quien reclamó por un supuesto golpe en su cara propinado por Díaz. "Si te pego, te pego ahorita y te mato, pero no soy vulgar como tú”, expresó Alexandra.

“Nunca le pegué en la cara, eso es mentira”, aseguró la comunicadora.

Posteriormente, cuando era la instancia de nominación dentro del reality de Canal 13, ingresó el animador del espacio Sergio Lagos, quien fue el encargado de comunicarle a Díaz que sería amonestada, por lo que debía abandonar la habitación VIP hasta la próxima competencia por equipos.

PURANOTICIA