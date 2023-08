Pamela Díaz mantuvo fuerte cruce con Ignacio Gutiérrez en su visita a “El Purgatorio”

La noche de este jueves, Canal 13 estrenó un nuevo capítulo de su estela “El Purgatorio, donde los famosos pagan sus culpas”, en el que Ignacio Gutiérrez recibió como invitadas a María Eugenia “Kenita” Larraín y Pamela Díaz.

Esta última, mantuvo un fuerte round con el conductor del espacio, cuando este le consultó sobre la polémica supuesta infidelidad de su ex pareja, el animador de Chilevisión Jean Philippe Cretton.

“Se mostró un video donde Jean Philippe salía besando a otra mujer, no eras tú, amiga, ¿Jean Philippe te fue infiel?”, le consultó Gutiérrez yéndose a comerciales, desatando el enojo de la “Fiera”.

“Primero quiero decir, porque me gusta decir la verdad siempre, que encuentro súper feo tu comentario, el que hiciste antes de irnos a comerciales, que si me fueron infiel. Nunca me fueron infiel, quiero aclararlo”, comenzó señalando.

“Terminé mi relación cuatro días antes de que ese video saliera, yo terminé esa relación. Entonces me parece súper feo que tu, que eres mi amigo, te atrevas a decir que él fue infiel, cuando sabes que no fue así”, añadió.

“Es tu punto de vista”, le rebatió Gutiérrez, a lo que Díaz aseguró que “no es mi punto de vista, es la verdad”.

“Ahora, lo que él decía, es que lo atacaban porque creían que estaba pololeando contigo. Sé que no te fue infiel y que habían terminado”, aclaró Ignacio, momento en que fue interpelado por Pamela: “Entonces para qué haces esa bajada que no corresponde”.

“Porque tú sabes y te gusta más la tele que yo”, le respondió el animador de “El Purgatorio”, provocando la risa de ambos.

