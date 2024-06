Pamela Díaz lanzó dura advertencia a Canal 13 en medio del reality “¿Ganar o Servir?”

En medio del desarrollo del reality “¿Ganar o Servir?" de Canal 13, los seguidores del programa están a la espera de la participación de Pamela Díaz. Sin embargo, la popular conductora ha generado controversia al lanzar una severa advertencia a la casa televisva durante una conversación en su programa de YouTube “Sin Editar”.

En el reciente episodio del programa, Díaz discutió con Arturo Longton sobre el desempeño de los participantes del espacio de telerrealidad. Durante la conversación, la conductora no ocultó su descontento con la forma en que el programa podría estar editado y dejó claro que espera que su experiencia sea reflejada fielmente en la emisión.

“Si la edición no muestra lo que realmente viví y no refleja fielmente mi experiencia, me retiraré en vivo el mismo día de la emisión”, afirmó Díaz, subrayando su compromiso con la trasparencia y la autenticidad.

Esta advertencia pone en relieve las tensiones detrás de cámaras en la producción de “¿Ganar o Servir?” y la importancia de la edición en la percepción del público. Los fanáticos del Reality y seguidores de Pamela Díaz estarán atentos a como se desarrolla esta situación y si su participación se verá afectada

PURANOTICIA